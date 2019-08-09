Суд взял под арест водителя автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском

Подозреваемый в нарушении правил дорожного движения Роман Поляков, который был водителем автобуса, попавшего 7 августа в ДТП под Новороссийском, взят под стражу. Как сообщает ТАСС, под арестом мужчина будет находится до 8 октября.

Как пишет агентство со ссылкой на следователя, допросы свидетелей и потерпевших указывают на причастность Полякова к причинам аварии. Отмечается, что адвокат подозреваемого намерен обжаловать избранную меру пресечения.