Суд взял под арест водителя автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском
Подозреваемый в нарушении правил дорожного движения Роман Поляков, который был водителем автобуса, попавшего 7 августа в ДТП под Новороссийском, взят под стражу. Как сообщает ТАСС, под арестом мужчина будет находится до 8 октября.
Как пишет агентство со ссылкой на следователя, допросы свидетелей и потерпевших указывают на причастность Полякова к причинам аварии. Отмечается, что адвокат подозреваемого намерен обжаловать избранную меру пресечения.
Напомним, в результате ДТП под Новороссийском погибли три человека, в том числе два ребенка. Среди пострадавших более 44 человек. Дорожная авария произошла из-за лобового столкновения машины и автобуса, которые от силы удара упали в обрыв глубиной 30 метров.
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