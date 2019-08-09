Суд взял под арест водителя автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском

Подозреваемый в нарушении правил дорожного движения Роман Поляков, который был водителем автобуса, попавшего 7 августа в ДТП под Новороссийском, взят под стражу. Как сообщает ТАСС, под арестом мужчина будет находится до 8 октября.

Как пишет агентство со ссылкой на следователя, допросы свидетелей и потерпевших указывают на причастность Полякова к причинам аварии. Отмечается, что адвокат подозреваемого намерен обжаловать избранную меру пресечения.

ДТП под Новороссийском. Что известно об аварии с 47 пострадавшими

Напомним, в результате ДТП под Новороссийском погибли три человека, в том числе два ребенка. Среди пострадавших более 44 человек. Дорожная авария произошла из-за лобового столкновения машины и автобуса, которые от силы удара упали в обрыв глубиной 30 метров.


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ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
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