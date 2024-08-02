Количество погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех
2 августа 202405:33
В Нижнем Тагиле количество погибших после обрушения дома выросло до четырех человек, сообщает МЧС.
Тело погибшего извлекли из-под завалов.
В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.
Десять человек, среди которых пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru