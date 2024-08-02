Количество погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

В Нижнем Тагиле количество погибших после обрушения дома выросло до четырех человек, сообщает МЧС.

МЧС: Количество погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле достигло трех

Тело погибшего извлекли из-под завалов.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Десять человек, среди которых пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв Газа

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