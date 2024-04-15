Количество подтопленных в России паводком домов достигло 15,8 тысячи

По данным ведомства, большая часть подтопленных домов находится на территории Оренбургской области - 15 тысяч.

«Остаются подтопленными около 28 тысяч приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог», - добавили в МЧС.

Ранее в Оренбургской области выплаты получили более 16 тысяч жителей, пострадавших от паводка, сообщает RT.

