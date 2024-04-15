Количество подтопленных в России паводком домов достигло 15,8 тысячи
15 апреля 202416:25
Паводок в 33 российских регионах подтопил 15,8 тысячи жилых и дачных домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, большая часть подтопленных домов находится на территории Оренбургской области - 15 тысяч.
«Остаются подтопленными около 28 тысяч приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог», - добавили в МЧС.
Ранее в Оренбургской области выплаты получили более 16 тысяч жителей, пострадавших от паводка, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru