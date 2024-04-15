Под Курганом в двух селах объявили немедленную эвакуацию
15 апреля 202412:56
Срочную эвакуацию объявили в двух населенных пунктах в Кетовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию округа.
Требования касаются села Менщиково и деревни Кропанка.
«Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно», — указали власти.
Ранее в Курганской области был введен режим ЧС областного масштаба. В понедельник власти сообщили, что в районе региональной столицы уровень воды в реке Тобол поднялся до 646 см, он увеличился на 15 см за два часа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru