Под Курганом в двух селах объявили немедленную эвакуацию

Срочную эвакуацию объявили в двух населенных пунктах в Кетовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию округа.

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Требования касаются села Менщиково и деревни Кропанка.

«Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно», — указали власти.

Ранее в Курганской области был введен режим ЧС областного масштаба. В понедельник власти сообщили, что в районе региональной столицы уровень воды в реке Тобол поднялся до 646 см, он увеличился на 15 см за два часа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияПаводокКурганская Область

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