Киркоров во время концерта ударил зрителя по лицу букетом роз

Сообщается, что инцидент произошёл во время концерта в Казахстане. Киркоров спустился в зрительный зал и цветами ударил по лицу сидящего в первом ряду человека, после чего вернулся на сцену.

Представитель певца Екатерина Успенская пояснила, что недовольство Киркорова вызвал один из членов его команды, не подпустивший к сцене поклонников, за что и получил букетом по лицу.

Ранее Киркоров в ходе интервью рассказал, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов разных городов. Когда журналистка попыталась уточнить, «тырит» ли он их, певец ответил: «Пошла ты в ж***!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

