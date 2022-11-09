Киркоров во время концерта ударил зрителя по лицу букетом роз
Народный артист РФ Филипп Киркоров несколько раз ударил человека букетом роз. Выходка певца попала на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям.
Сообщается, что инцидент произошёл во время концерта в Казахстане. Киркоров спустился в зрительный зал и цветами ударил по лицу сидящего в первом ряду человека, после чего вернулся на сцену.
Представитель певца Екатерина Успенская пояснила, что недовольство Киркорова вызвал один из членов его команды, не подпустивший к сцене поклонников, за что и получил букетом по лицу.
Ранее Киркоров в ходе интервью рассказал, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов разных городов. Когда журналистка попыталась уточнить, «тырит» ли он их, певец ответил: «Пошла ты в ж***!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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