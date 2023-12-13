Камера зафиксировала путь брянской школьницы, расстрелявшей одноклассников

На кадрах видно, как школьница идет в школу со своей сестрой-близнецом. Они вышли из арки своего дома. Девочки прогуляли первый урок и пошли ко второму.

Оружие, замотанное в миллиметровую бумагу, торчит из пакета для сменной обуви. Школьница, открывшая впоследствии огонь, вела себя как обычно, ее сестра ничего не заподозрила.

К расследованию дела о стрельбе подключатся следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

