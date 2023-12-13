Камера зафиксировала путь брянской школьницы, расстрелявшей одноклассников
В Брянске камера видеонаблюдения засняла путь школьницы, которая 7 декабря расстреляла одноклассников из ружья, сообщает ИА Regnum.
На кадрах видно, как школьница идет в школу со своей сестрой-близнецом. Они вышли из арки своего дома. Девочки прогуляли первый урок и пошли ко второму.
Оружие, замотанное в миллиметровую бумагу, торчит из пакета для сменной обуви. Школьница, открывшая впоследствии огонь, вела себя как обычно, ее сестра ничего не заподозрила.
К расследованию дела о стрельбе подключатся следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru