Кадыров заявил, что в Грозном сбит беспилотник
12 декабря 202406:02
В Грозном над казарменными зданиями спецполка полиции сбит беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает RT со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, БПЛА сдетанировал в воздухе. Из-за этого повреждена кровля здания, выбиты стекла. Упавшие фрагменты беспилотника вызвали небольшой пожар. Четыре бойца караула получили лёгкие ранения, отметил Кадыров.
Очевидцы услышали звук дрона около часа ночи. После этого раздался хлопок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru