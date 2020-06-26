К проголосовавшему дважды журналисту Лобкову пришла полиция
Сотрудники полиции пришли домой к журналисту Павлу Лобкову, который в первый день голосования по поправкам в Конституции РФ сообщил, что сумел проголосовать дважды — на участке и дистанционно.
Как сообщает РБК, Лобков отказался открывать дверь правоохранителям в отсутствие адвоката. Журналист полагает, что у него возьмут разъяснения по поводу «эксперимента», который он провёл на плебисците.
Председатель ЦИК Элла Памфилова после этого заявила, что «некоторые решили попиариться».
«На последнем этапе их бы все равно вычислили за ушко на солнышко, и все равно им пришлось бы отвечать», - цитирует её «Интерфакс».
Урну с бюллетенем Лобкова впоследствии опечатали, и все бюллетени в ней признали недействительными.
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