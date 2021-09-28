Из пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске вынесли животных

В Ногинске из пострадавшего от взрыва газа жилого дома спасатели вынесли пять кошек, собаку и попугая, написала в Facebook член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова.

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Животные пробыли без хозяев почти три недели. «За вчерашний и сегодняшний день было спасено несколько животных: собака, четыре кошки, котенок и попугай», – написала Ахмедова.

В Ногинске 8 сентября в жилом доме взорвался бытовой газ. Обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 15 пострадали.

Руководитель компании, которая отвечает за обслуживание внутриквартирного газового оборудования в доме в Ногинске, задержан силовиками.

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ТЕГИ:ЖивотныеВзрыв Газа
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