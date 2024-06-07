Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска выросло до 50 человек
Число пострадавших в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме в Луганске возросло до 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской народной республики.
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что ч больницах находятся 46 человек, в том числе, четыре ребёнка.
«10 пострадавших в тяжёлом состоянии» - подчеркнула она.
Отмечается, что оказание медпомощи раненым держит на контроле глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что удар по жилым кварталам Луганска был нанесён пятью ракетами АТАСМS, российские средства ПВО сбили четыре, а пятая поразила два многоквартирных дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru