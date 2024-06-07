Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска выросло до 50 человек

Число пострадавших в результате обрушения подъезда в многоэтажном доме в Луганске возросло до 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской народной республики.

Число погибших после обрушения дома в Луганске выросло до четырех

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что ч больницах находятся 46 человек, в том числе, четыре ребёнка.

«10 пострадавших в тяжёлом состоянии» - подчеркнула она.

Отмечается, что оказание медпомощи раненым держит на контроле глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что удар по жилым кварталам Луганска был нанесён пятью ракетами АТАСМS, российские средства ПВО сбили четыре, а пятая поразила два многоквартирных дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелОбрушениеЛуганск

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