Источник: Произошло покушение на главу УСИН по Херсонской области
На главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева совершено покушение украинскими террористами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости 18 июня, в субботу.
«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — уточняется сообщение.
Взрывное устройство было установлено на парковке личного автомобиля главы пенитенциарного ведомства региона. Соболев после полученного ранения госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Ранее начальник Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгений Соболев заявил, что подразделения УФСИН в Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинская сторона попыталась без законных оснований определить в колонии.
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