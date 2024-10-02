Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле
Йеменские хуситы нанесли удары по военным объектам в Израиле крылатыми ракетами, средства успешно достигли целей. Об этом сообщается в заявлении военного представителя хуситов.
Отмечается, что целями «военной операции» были исключительно военные объекты. Хуситы также подтвердили готовность принимать участие в любой совместной военной операции против Израиля.
Ранее заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что если страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, тогда начнется страшная война, передает «Радиоточка НСН».
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