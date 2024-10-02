Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле

Отмечается, что целями «военной операции» были исключительно военные объекты. Хуситы также подтвердили готовность принимать участие в любой совместной военной операции против Израиля.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что если страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, тогда начнется страшная война, передает «Радиоточка НСН».

