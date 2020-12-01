Следователь объяснил, почему «поволжского маньяка» ловили почти 10 лет

С одной стороны, по его словам, следователи часто поверхностно относятся к своим обязанностям, плохо осматривают место происшествия, потому расследование дела может затянуться на годы.

«Но возможно и другое – очень хитрый, ловкий человек, который старался не оставить следов. Такие преступления раскрываются годами, а иногда вообще не раскрываются», - отметил Гдлян.

Он рассказал, что вещи, которые крал «поволжский маньяк», профан сбывал бы в ближайшей точке скупки краденного, что бы позволило его быстро поймать.

«А опытный преступник будет продавать эти вещи как можно дальше от места преступления, вообще не в этом населенном пункте, а вывозить за энное количество километров», - отметил Гдлян.

С другой стороны, по его словам, нужно смотреть, как работало следствие, например, отсмотрели ли следователи видеозаписи вокруг места происшествия.

Подполковник милиции в отставке Елизавета Красильникова в свою очередь заявила НСН, что маньяков ловить сложно, потому что «у них извращенный ум и в своем репертуаре они очень неглупые люди».

В этой связи Красильникова дала совет о том, как себя вести, особенно, пожилым людям.

«Никому не верить, никаким незнакомым людям и их обещаниям. Особое внимание надо уделять одиноким и пожилым, проводить с ними беседами, подключать общественность», - советует подполковник в отставке.

В России народ доверчивый и щедрый, а преступники знают его психологию и давят на больные точки, заключила Красильникова.

Ранее сообщалось, что в России разработали программу, благодаря которой составляется портрет серийного убийцы.

