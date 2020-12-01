Следователь объяснил, почему «поволжского маньяка» ловили почти 10 лет
Ветераны следствия и дознания рассказали в эфире НСН, как поймать серийного убийцу, а обывателям не стать его жертвой.
Сотрудники правоохранительных органов сумели задержать в Казани подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. «Поволжского маньяка» не могли схватить в течение 9 лет. Информация о местоположении предполагаемого преступника поступила из Москвы. Жертвы сами впускали его в свои квартиры, после чего злоумышленник душил женщин голыми руками, а также другими подвернувшимися под руку предметами. После убийства он забирал драгоценности и деньги.
Бывший старший следователь при Генпрокуроре СССР Тельман Гдлян в разговоре с НСН рассказал, почему маньяка ловили почти десять лет.
С одной стороны, по его словам, следователи часто поверхностно относятся к своим обязанностям, плохо осматривают место происшествия, потому расследование дела может затянуться на годы.
«Но возможно и другое – очень хитрый, ловкий человек, который старался не оставить следов. Такие преступления раскрываются годами, а иногда вообще не раскрываются», - отметил Гдлян.
Он рассказал, что вещи, которые крал «поволжский маньяк», профан сбывал бы в ближайшей точке скупки краденного, что бы позволило его быстро поймать.
«А опытный преступник будет продавать эти вещи как можно дальше от места преступления, вообще не в этом населенном пункте, а вывозить за энное количество километров», - отметил Гдлян.
С другой стороны, по его словам, нужно смотреть, как работало следствие, например, отсмотрели ли следователи видеозаписи вокруг места происшествия.
Подполковник милиции в отставке Елизавета Красильникова в свою очередь заявила НСН, что маньяков ловить сложно, потому что «у них извращенный ум и в своем репертуаре они очень неглупые люди».
В этой связи Красильникова дала совет о том, как себя вести, особенно, пожилым людям.
«Никому не верить, никаким незнакомым людям и их обещаниям. Особое внимание надо уделять одиноким и пожилым, проводить с ними беседами, подключать общественность», - советует подполковник в отставке.
В России народ доверчивый и щедрый, а преступники знают его психологию и давят на больные точки, заключила Красильникова.
Ранее сообщалось, что в России разработали программу, благодаря которой составляется портрет серийного убийцы.
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