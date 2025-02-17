Хинштейн: ВСУ атаковали школу в селе в Курской области

Школа в селе Крупец Рыльского района Курской области попала под удар Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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По его словам, в результате в здании было выбито восемь окон, пострадавших и раненых, по предварительным данным, нет.

«Все школьники ранее были переведены на дистанционное обучение», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области атаке ВСУ подверглась съёмочная группа «Первого канала», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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