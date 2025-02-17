Хинштейн: ВСУ атаковали школу в селе в Курской области
17 февраля 202519:18
Школа в селе Крупец Рыльского района Курской области попала под удар Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате в здании было выбито восемь окон, пострадавших и раненых, по предварительным данным, нет.
«Все школьники ранее были переведены на дистанционное обучение», - написал он.
Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области атаке ВСУ подверглась съёмочная группа «Первого канала», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru