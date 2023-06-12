Хакеры в очередной раз взломали радиостанции Краснодарского края

В сообщении говорится, что в результате взлома в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущёвском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения, цель которых - запугать местных жителей и посеять панику.

Отмечается, что поддельный сигнал был оперативно прерван специалистами, ведутся работы по восстановлению вещания радиостанций.

Предыдущий взлом радиостанций Кубани был осуществлён 7 июня, фейковые сообщения прозвучали в Сочи, Джубге, Темрюке и ряде других районов региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

