Хакеры в очередной раз взломали радиостанции Краснодарского края
Очередная хакерская атака на радиостанции Краснодарского произошла в День России, сообщает региональный оперативный штаб.
В сообщении говорится, что в результате взлома в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущёвском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения, цель которых - запугать местных жителей и посеять панику.
Отмечается, что поддельный сигнал был оперативно прерван специалистами, ведутся работы по восстановлению вещания радиостанций.
Предыдущий взлом радиостанций Кубани был осуществлён 7 июня, фейковые сообщения прозвучали в Сочи, Джубге, Темрюке и ряде других районов региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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