Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова
Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает Telegram-канал службы.
По данным пресс-службы Росздравнадзора, экспертиза качества выявила нарушения в оказании медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия».
Уточняется, что служба передала результаты проверки в Следственный комитет РФ. В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия
Ранее Хайдаров сообщал, что Генпрокуратура и Росздравнадзор провели в его клинике плановую проверку, которая никак не связана с жалобами или скандалами.
В июле 2023 года несколько пациенток обвинили хирурга в неудачных операциях по преображению. Это произошло после того, как певица Слава публично заявила, что осталась недовольна пластикой груди, которую сделала в его клинике. Однако позже Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что конфликт с певицей разрешен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru