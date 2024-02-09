Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова

По данным пресс-службы Росздравнадзора, экспертиза качества выявила нарушения в оказании медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия».

Уточняется, что служба передала результаты проверки в Следственный комитет РФ. В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия

Ранее Хайдаров сообщал, что Генпрокуратура и Росздравнадзор провели в его клинике плановую проверку, которая никак не связана с жалобами или скандалами.

В июле 2023 года несколько пациенток обвинили хирурга в неудачных операциях по преображению. Это произошло после того, как певица Слава публично заявила, что осталась недовольна пластикой груди, которую сделала в его клинике. Однако позже Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что конфликт с певицей разрешен.

