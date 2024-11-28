Губернатор: Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников

Массированной атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись два района Краснодарского края, сообщает RT со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

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По его словам, в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали во двор частного дома, в результате женщина получила ранения. В помещении разбиты окна, а в одном из дворов повреждён автомобиль.

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками БПЛА повреждён дом.

Ранее над Черным морем и Крымом уничтожили 25 украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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