При обстреле ВСУ брянского села повреждены три дома

Президент России подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах Ошибка на сервере стала причиной приостановки торгов на фондовом рынке Московской биржи Стоимость биткоина поднималась до отметки в 51205 долларов Двухлетняя девочка попала в больницу в Петербурге после ингаляций над картошкой Цены на духи в России за год уменьшились почти на четверть