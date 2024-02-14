При обстреле ВСУ брянского села повреждены три дома

Вооруженные силы Украины нанесли артиллеристский удар по селу Зерново Брянской области. В результате обстрела повреждения получили три дома, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Данный населённый пункт находится в Суземском районе. На месте работают оперативные и экстренные службы. Люди не пострадали, уточнил глава региона.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Богомаза, вечером во вторник, 13 февраля средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Клинцовского района. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область

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