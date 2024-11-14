Главу фонда капремонта Подмосковья задержали по подозрению во взятке
14 ноября 202416:38
Глава фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов задержан правоохранителями по подозрению в получении особо крупной взятки. В ближайшее время суд вынесет ему меру пресечения.
Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте. Карточка с делом Николова появилась в электронной базе суда.
Николов стал исполняющим обязанности гендиректора подмосковного Фонда капремонта в 2017 году, а через год назначен его гендиректором.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке
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- Главу фонда капремонта Подмосковья задержали по подозрению во взятке
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru