Главу фонда капремонта Подмосковья задержали по подозрению во взятке

Глава фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов задержан правоохранителями по подозрению в получении особо крупной взятки. В ближайшее время суд вынесет ему меру пресечения.

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте. Карточка с делом Николова появилась в электронной базе суда.

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Николов стал исполняющим обязанности гендиректора подмосковного Фонда капремонта в 2017 году, а через год назначен его гендиректором.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке


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ФОТО: Фонд капитального ремонта Московской области
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