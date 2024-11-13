Заместитель главы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке

В ведомстве указали, что деньги фигуранты получали в виде «отката» в рамках контракту на благоустройство территорий парка в районе озера Бельское.

Сумма взятки составила около девяти млн рублей.

«Первый заместитель главы задержан... Местонахождение второго фигуранта в настоящее время устанавливается», - говорится в сообщении.

Ранее экс-депутат Северодвинского городского совета Николай Трухин получил 7,5 года колонии строгого режима за взятки, сообщает RT.