Заместитель главы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке
Заместитель главы городского округа Бронницы стал вторым фигурантом дела о взятке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ведомстве указали, что деньги фигуранты получали в виде «отката» в рамках контракту на благоустройство территорий парка в районе озера Бельское.
Сумма взятки составила около девяти млн рублей.
«Первый заместитель главы задержан... Местонахождение второго фигуранта в настоящее время устанавливается», - говорится в сообщении.
Ранее экс-депутат Северодвинского городского совета Николай Трухин получил 7,5 года колонии строгого режима за взятки, сообщает RT.
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