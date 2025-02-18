Телеканал «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы признал российский федеральный телеканал «ТВ Центр» виновным в нарушении запрета на пропаганду ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Киселев заявил WSJ, что его будут проклинать на Западе за его слова о «сердцах геев»

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, речь идёт о статье «Распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

По решению суда, АО «ТВ Центр» был назначен штраф в размере миллиона рублей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что платформа Roblox удалила видеоигры с пропагандой ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ШтрафЛГБТТелеканалы

Горячие новости

Все новости

партнеры