Телеканал «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы признал российский федеральный телеканал «ТВ Центр» виновным в нарушении запрета на пропаганду ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, речь идёт о статье «Распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».
По решению суда, АО «ТВ Центр» был назначен штраф в размере миллиона рублей.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что платформа Roblox удалила видеоигры с пропагандой ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru