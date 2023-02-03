В Ульяновске осуждены двое мобилизованных за насилие над офицерами

СК России сообщил о вынесенном приговоре двум мобилизованным, которые применили насилие в отношении офицеров.

«Рядовой Игорь Малясов, находясь в расположении воинской части, нарушая требования воинских уставов, применил насилие в отношении офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей. В другой день ефрейтор Константин Федоров в ответ на замечание командира нанес ему удар», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В СК отметили, что Малясов и Федоров в 2015-2016 году проходили срочную военную службу, а в в октябре 2022 года были призваны по частичной мобилизации.

Малясову и Федорову назначено наказание в виде 6 и 5,5 лет лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима.

