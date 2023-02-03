В Ульяновске осуждены двое мобилизованных за насилие над офицерами
СК России сообщил о вынесенном приговоре двум мобилизованным, которые применили насилие в отношении офицеров.
«Рядовой Игорь Малясов, находясь в расположении воинской части, нарушая требования воинских уставов, применил насилие в отношении офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей. В другой день ефрейтор Константин Федоров в ответ на замечание командира нанес ему удар», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
В СК отметили, что Малясов и Федоров в 2015-2016 году проходили срочную военную службу, а в в октябре 2022 года были призваны по частичной мобилизации.
Малясову и Федорову назначено наказание в виде 6 и 5,5 лет лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима.
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