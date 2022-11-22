Мобилизованные и местные жители подрались в баре в Кемеровской области

Инцидент произошел в баре «Грабли» в ночь на 19 ноября. В Сети появилось видео драки: судя по кадрам, в перепалке участвовали более 10 человек. По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, на месте происшествия задержали 22-летнего посетителя бара, который устроил погром в ходе конфликта. Дебошир был передан полиции.

Как рассказал изданию директор заведения Александр, «малолетки допекли мобилизованных и началась перепалка».

«Было разбито 3 стола, 10 стульев и большое зеркало танцевальное. Мы подали заявление в полицию по поводу ущерба, получилось на 156 тысяч. Мобилизованные находились в полиции и сказали, что все оплатят, и командиры забрали их к себе в часть», — отметил директор бара.

Как отметил мужчина, персонал заведения не пострадал. В момент конфликта в баре находилась только бармен, которая вызвала Росгвардию, и «все разошлись, а мобилизованных забрали в полицию».

