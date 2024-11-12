Глава Readovka пришел в сознание после ДТП

Издание Readovka подтвердило, что глава медиахолдинга Алексей Костылев пришел в сознание. Это случилось несколько дней назад.

Сегодня он находится в сознании под наблюдением врачей. Медиаменеджер самостоятельно дышит, реагирует на просьбы врачей и близких, жестикулирует и начал самостоятельно принимать пищу, говормится в телеграм-канале издания.

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Алексей Костылев в конце октября попал в ДТП в Смоленской области. Мужчина передвигался на квадроцикле, во время аварии его выбросило с транспортного средства. Медики диагностировали у Костылева множественные травмы головы, травму живота и закрытый перелом тазовых костей. Ранее он находится в коме в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.

В телеграм-канале Readovka на данный момент около 2 млн 800 тысяч подписчиков.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТП

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