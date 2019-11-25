Глава района рассказал подробности отравления детей газом под Нижним Новгородом
Сильный ветер назвали причиной, по которой газ от газораспределительной станции дошел до нижегородской школы и жилых домов, где отравилось порядка 45 человек. Об этом заявил глава администрации Вадского муниципального района Иван Ураев, пишет ТАСС.
RT уточняет, что станция располагается в шести километрах от школы. По словам Ураева, жалобы поступили и от соседних от учебного заведения домов, но ущерба здоровью людей не нанесли. Он также уточнил, что высокое содержание газа возле газораспределительной станции сохраняется и сейчас: «Невозможно стоять, газ сплошной».
Службы считают, что во введении в районе инцидента режима ЧС необходимости нет, в связи с отсутствием серьезных последствий.
Ранее НСН сообщала, что число пострадавших в результате отравления газом в школе в Вадском районе возросло до 45 человека, из которых 44 – дети. Все пострадавшие отпущены из больниц домой, угрозы жизни и здоровью нет.
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