Глава района рассказал подробности отравления детей газом под Нижним Новгородом

Сильный ветер назвали причиной, по которой газ от газораспределительной станции дошел до нижегородской школы и жилых домов, где отравилось порядка 45 человек. Об этом заявил глава администрации Вадского муниципального района Иван Ураев, пишет ТАСС.

RT уточняет, что станция располагается в шести километрах от школы. По словам Ураева, жалобы поступили и от соседних от учебного заведения домов, но ущерба здоровью людей не нанесли. Он также уточнил, что высокое содержание газа возле газораспределительной станции сохраняется и сейчас: «Невозможно стоять, газ сплошной».