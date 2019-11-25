29 детей и три учителя отравились газом в нижегородской школе
В больницу с признаками отравления газом доставлено 29 детей и три учителя Вадской средней школы в Нижегородской области. ТАСС уточняет, что 10 детей получили ущерб здоровью средней степени тяжести. Состояние остальных пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.
Источник «Интерфакса» сообщил, что инцидент произошёл из-за «несанкционированного выброса примеси к газу на газораспределительной станции» вблизи школы.
В свою очередь источники агентства уточняют, что жизням детей и педагогов ничего не угрожают, их потихоньку отпускают домой.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Из нижегородской школы госпитализировали уже 43 ребенка
- В Госдуме не против объявить 31 декабря выходным днем
- В Екатеринбурге напали на белорусское посольство
- Зюганов отказался комментировать «чушь» Жириновского о самообороне
- Медведев уволил гендиректора Российского экологического оператора