29 детей и три учителя отравились газом в нижегородской школе

25 ноября 201913:10

В больницу с признаками отравления газом доставлено 29 детей и три учителя Вадской средней школы в Нижегородской области. ТАСС уточняет, что 10 детей получили ущерб здоровью средней степени тяжести. Состояние остальных пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

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Источник «Интерфакса» сообщил, что инцидент произошёл из-за «несанкционированного выброса примеси к газу на газораспределительной станции» вблизи школы.

В свою очередь источники агентства уточняют, что жизням детей и педагогов ничего не угрожают, их потихоньку отпускают домой.


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ФОТО: pixabay.com
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