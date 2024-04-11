Глава Мордовии: Над регионом сбили два БПЛА

Два беспилотника самолетного типа перехватили и уничтожили в Мордовии. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

Над территорией России сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь

«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО. Пострадавших нет, на месте находятся экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 11 апреля над шестью регионами РФ уничтожили 12 беспилотников. В частности, два аппарата сбили над Мордовией, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиМордовия

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