Гладков: Женщина пострадала при обстреле поселка Ленинский

За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенному пункту шесть минометных снарядов.

«Есть одна пострадавшая — жительница частного жилого дома, где снаряд пробил крышу. В результате взрыва у женщины закрытая черепно-мозговая травма и контузия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Необходимую помощь оказали пострадавшей на месте. Как отметил Гладков, один из снарядов пробил крышу частного дома, еще один взорвался во дворе другого дома, в результате были повреждены фасад, забор, хозпостройка, выбиты окна.

Кроме того, один из снарядов упал на площадку сельхозпредприятия, осколки посекли забор, фасад, окна одного домовладения.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле села Безымено пострадал один человек, он получил контузию и сотрясение мозга, напоминает Ura.ru.

