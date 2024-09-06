Гладков заявил, что при обстрелах ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино

После трех обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины повреждены 15 домов в Шебекино, сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали город Шебекино и два села в Белгородской области

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве. Администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход.

Ранее стало известно, что после обстрела в Шебекино погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУШебекино

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