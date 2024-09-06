Гладков заявил, что при обстрелах ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве. Администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход.

Ранее стало известно, что после обстрела в Шебекино погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

