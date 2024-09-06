Гладков заявил, что при обстрелах ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино
6 сентября 202402:31
После трех обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины повреждены 15 домов в Шебекино, сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве. Администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход.
Ранее стало известно, что после обстрела в Шебекино погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Гладков заявил, что при обстрелах ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru