Гладков: ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал Белгород. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Как отметил губернатор, никто не пострадал.

«В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, из-за ЧП были выбиты окна в частном домовладении. Как отметил губернатор, продолжается подворовой обход территории.

Ранее ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, один аппарат врезался в многоквартирный дом, напоминает телеканал «360». Из-за удара были выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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