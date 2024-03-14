Гладков: ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа
Украинский беспилотник самолетного типа атаковал Белгород. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, никто не пострадал.
«В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, из-за ЧП были выбиты окна в частном домовладении. Как отметил губернатор, продолжается подворовой обход территории.
Ранее ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, один аппарат врезался в многоквартирный дом, напоминает телеканал «360». Из-за удара были выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля.
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