Гладков: При обстреле Шебекино погиб мирный житель
5 сентября 202418:09
Мужчина погиб в результате обстрела города Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что мирный житель скончался от полученных ранений до приезда скорой помощи.
«От прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия», - добавил губернатор.
Ранее Гладков заявил о гибели трёх жителей Новой Таволжанки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru