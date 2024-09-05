Гладков: При обстреле Шебекино погиб мирный житель

Мужчина погиб в результате обстрела города Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один человек ранен из-за обстрела ВСУ в Белгородской области

Он уточнил, что мирный житель скончался от полученных ранений до приезда скорой помощи.

«От прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия», - добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил о гибели трёх жителей Новой Таволжанки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеБелгородская областьШебекино

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