Гладков: При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали девять человек

По его словам, в результате обстрела пострадали девять человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии - у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы.

«У его дочери - баротравма. Они были доставлены в областную клиническую больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - написал Гладков.

Он добавил, что ещё были госпитализированы шестеро мужчин и одна женщина - у них осколочные ранения и баротравмы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Vampire», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

