Гладков: При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали девять человек
Российская система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом 17 воздушных целей. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела пострадали девять человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии - у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы.
«У его дочери - баротравма. Они были доставлены в областную клиническую больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - написал Гладков.
Он добавил, что ещё были госпитализированы шестеро мужчин и одна женщина - у них осколочные ранения и баротравмы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью сбили 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Vampire», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru