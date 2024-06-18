Двое пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ

Двое мирных жителей пострадали в районе села Березовка в Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе на легковой автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ разбрасывают мины в приграничной зоне Белгородской области

По его словам, женщина получила контузию и множественные осколочные ранения, у мужчины — сотрясение головного мозга. Пострадавших направили в одну из городских больниц Белгорода.

Сам автомобиль полностью сгорел после атаки со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что четыре поселка и село в Белгородской области остались без света в результате атаки дронов, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДроныБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры