Двое пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ
Двое мирных жителей пострадали в районе села Березовка в Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе на легковой автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина получила контузию и множественные осколочные ранения, у мужчины — сотрясение головного мозга. Пострадавших направили в одну из городских больниц Белгорода.
Сам автомобиль полностью сгорел после атаки со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что четыре поселка и село в Белгородской области остались без света в результате атаки дронов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru