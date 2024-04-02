Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до десяти

В Белгороде количество пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины увеличилось до десяти, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, трое из них отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще семь человек остаются в медицинских учреждениях с осколочными ранениями. Как отметил глава региона, в городе повреждения в результате атак ВСУ зафиксированы в 82 квартирах 23 домов, в семи частных домовладениях, а также пяти социальных объектах и четырех хозсубъектах.

При повторном обстреле российские средства ПВО сбили 19 целей.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали девять человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии - у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:АтакаВСУБелгород

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