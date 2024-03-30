Гладков: В школах Белгорода и приграничных районов введут дистанционное обучение
Дистанционное обучение введут в четвертой четверти в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, Яковлевского городского округа и Белгорода. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
Как отметил глава региона, соответствующее решение было принято накануне на заседании оперативного штаба.
«Дистанционное обучение... в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что проведение занятий в кружках и секциях невозможно в «30-километровой зоне от государственной границы».
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что власти Белгородской области рассмотрят вопрос об открытии верхних этажей торговых центров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru