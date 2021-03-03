На юго-западе Москвы произошла авария с участием двух автомобилей такси

Два автомобиля такси столкнулись на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, три человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что авария произошла в районе дома 83 по Севастопольскому проспекту. Двое пострадавших госпитализированы.

Сотрудники полиции перекрыли две полосы движения на проспекте. Выясняются детали и причины ДТП.

