На юго-западе Москвы произошла авария с участием двух автомобилей такси

Два автомобиля такси столкнулись на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, три человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что авария произошла в районе дома 83 по Севастопольскому проспекту. Двое пострадавших госпитализированы.

Сотрудники полиции перекрыли две полосы движения на проспекте. Выясняются детали и причины ДТП.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Дтп В МосквеТакси
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры