Госавтоинспекция выступила против перевозки детей в такси без специальных кресел
Представитель ГИБДД РФ Сергей Чипурин заявил, что отмена кресел в такси для перевозки маленьких детей неприемлема, сообщает ТАСС.
На круглом столе в Общественной палате РФ, посвящённом проблеме детей-пассажиров, он отметил, что в России действуют общие правила перевозки несовершеннолетних и они «должны выполняться».
«У нас транспортное средство - источник повышенной опасности... Детей, слава богу, не такое большое количество пострадавших, но это не значит, что надо разрешать по городу возить детей в такси без детских удерживающих устройств», - подчеркнул Чипурин.
Кроме того, представитель ГИБДД добавил, что и качество оказываемых услуг, и качество перевозки, в настоящее время «оставляют желать лучшего».
Ранее в Новосибирске ребёнок 2017 года рождения пострадал в лобовом столкновении автомобилей, сообщает РИА ФАН. По данным регионального ГИБДД, несовершеннолетний пассажир находилась на заднем сидении, в детском кресле, пристегнутая пятиточечным ремнем безопасности.
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