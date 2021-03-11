Госавтоинспекция выступила против перевозки детей в такси без специальных кресел

Представитель ГИБДД РФ Сергей Чипурин заявил, что отмена кресел в такси для перевозки маленьких детей неприемлема, сообщает ТАСС.

На круглом столе в Общественной палате РФ, посвящённом проблеме детей-пассажиров, он отметил, что в России действуют общие правила перевозки несовершеннолетних и они «должны выполняться».

«У нас транспортное средство - источник повышенной опасности... Детей, слава богу, не такое большое количество пострадавших, но это не значит, что надо разрешать по городу возить детей в такси без детских удерживающих устройств», - подчеркнул Чипурин.

Кроме того, представитель ГИБДД добавил, что и качество оказываемых услуг, и качество перевозки, в настоящее время «оставляют желать лучшего».

Ранее в Новосибирске ребёнок 2017 года рождения пострадал в лобовом столкновении автомобилей, сообщает РИА ФАН. По данным регионального ГИБДД, несовершеннолетний пассажир находилась на заднем сидении, в детском кресле, пристегнутая пятиточечным ремнем безопасности.

