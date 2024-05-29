ФСБ задержала по подозрению в госизмене жительницу Херсонской области

Следствие полагает, что женщина наблюдала за российской военной техникой с октября 2022 года по ноябрь 2023 года и через соцсети отправляла данные о ее расположении на Украину. Военнослужащие ВСУ применяли полученные данные для нанесения ударов.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил женщину, причастную к госизмене в форме шпионажа в интересах Украины, к 12 годам заключения.

