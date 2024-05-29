ФСБ задержала по подозрению в госизмене жительницу Херсонской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали по подозрению в госизмене жительницу Херсонской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ведомства.
Следствие полагает, что женщина наблюдала за российской военной техникой с октября 2022 года по ноябрь 2023 года и через соцсети отправляла данные о ее расположении на Украину. Военнослужащие ВСУ применяли полученные данные для нанесения ударов.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Ранее Забайкальский краевой суд приговорил женщину, причастную к госизмене в форме шпионажа в интересах Украины, к 12 годам заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru