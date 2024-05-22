Жительнице Забайкалья дали 12 лет колонии за передачу Киеву данных о военных

Забайкальский краевой суд приговорил женщину, причастную к госизмене в форме шпионажа в интересах Украины, к 12 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», — отметили в учреждении.

Фигурантку приговорили к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на год. Решение суда вступило в законную силу.

Как уточнили в УФСБ, подсудимая собирала и передавала представителю спецслужбы Украины данные о передвижении российских военных и соединений, готовящихся к отправке в зону специальной военной операции, по территории Забайкальского края.

Ранее жительницу Антрацита Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева. По данным ФСБ, злоумышленница предоставляла противнику сведения о местах дислокации подразделений российской армии и массового скопления людей, пишет «Свободная пресса».

