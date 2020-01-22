В Москве «заминировали» более 30 станций метро

Также стало известно, что сотрудники спецслужб после анонимных сообщений о минировании проверяют Белорусский вокзал и одну станцию Московского центрального диаметра (МЦД) в Красногорске.

Напомним, с конца прошлого года станции столичного метро, школы, суды и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах, подчеркивает RT. Волна «минирований» продолжается не только в Москве и Петербурге, но и других крупных городах – Волгограде, Кемерове, Екатеринбурге.

