В Москве «заминировали» более 30 станций метро
Более 30 станций столичной подземки получили анонимные сообщения о минировании. Как пишет ТАСС, речь идёт о станциях, название которых начинается на буква «А» и «Б». Спецкор НСН отмечает, что в 11:00 по московскому времени поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, на которой, в частности, находится станция Беговая и Баррикадная, следовали с увеличенным интервалом, а также подолгу стояли в перегонах.
Также стало известно, что сотрудники спецслужб после анонимных сообщений о минировании проверяют Белорусский вокзал и одну станцию Московского центрального диаметра (МЦД) в Красногорске.
Напомним, с конца прошлого года станции столичного метро, школы, суды и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах, подчеркивает RT. Волна «минирований» продолжается не только в Москве и Петербурге, но и других крупных городах – Волгограде, Кемерове, Екатеринбурге.
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