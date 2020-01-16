В Москве эвакуировали более 10 тысяч человек из-за сообщений об угрозе взрыва
Более 10 тысяч человек были эвакуированы в четверг в российской столице в связи с сообщениями об угрозе взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Эвакуация прошла на 30 объектах города, в частности, восьми школ и Храма Христа Спасителя. После проверок информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, в столице в конце прошлого года наблюдалась «волна» сообщений о минировании зданий образовательных учреждений, станций метрополитена и судов. За это время спецслужбы ни разу не обнаружили взрывчатых веществ.
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