ФСБ задержала в пяти регионах сборщиков денег для сирийских боевиков

Отмечается, что все злоумышленники — граждане РФ, они были задержаны в Кабардино-Балкарии, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. По данным ФСБ, по указанию эмиссаров террористической организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору и переводу денежных средств.

«Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики», — отметили в спецслужбе.

Против задержанных возбудили уголовные дела о содействии террористической деятельности.

Накануне ФСБ задержала в Волгограде приверженца националистической идеологии, напоминает РИА ФАН. При себе у мужчины были оружие и взрывчатка, также у задержанного изъяли 3 кг тротила, отмечает RT.

