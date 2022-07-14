ФСБ задержала в пяти регионах сборщиков денег для сирийских боевиков
ФСБ задержала в пяти регионах пособников запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», под видом благотворительности собиравших деньги для сирийских боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Отмечается, что все злоумышленники — граждане РФ, они были задержаны в Кабардино-Балкарии, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. По данным ФСБ, по указанию эмиссаров террористической организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору и переводу денежных средств.
«Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики», — отметили в спецслужбе.
Против задержанных возбудили уголовные дела о содействии террористической деятельности.
Накануне ФСБ задержала в Волгограде приверженца националистической идеологии, напоминает РИА ФАН. При себе у мужчины были оружие и взрывчатка, также у задержанного изъяли 3 кг тротила, отмечает RT.
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