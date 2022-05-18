В Кемерове задержали повредившего опоры ЛЭП сторонника украинских националистов
Правоохранители задержали в Кемерове сторонника украинских националистов, который повредил опоры линии электропередачи. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», — цитирует сообщение ТАСС.
Злоумышленник дает признательные показания, пишет RT. У задержанного были изъяты бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты ЛЭП, два переделанных под стрельбу боевыми патронами пневматических пистолета, два боевых ножа. Также у злоумышленника обнаружили средства связи со схемами расположения военкоматов и полицейских отделений Кемерова и личный дневник с записями, подтверждающими совершение диверсий.
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении (повреждении) имущества и диверсии. Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.
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