ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ в Херсонской области

«Установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые ... осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области», — цитирует сообщение ТАСС.

Региональное управление ФСБ и военное следственное управление СК по объединенной группировке войск (сил) получили изобличающую фигурантов информацию в ходе расследования уголовного дела о шпионаже. Обвиняемых заключили под стражу, дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Фигурантам может грозить до 20 лет заключения.

Ранее ФСБ задержала по подозрению в госизмене трех жителей Воронежской области, которые передавали данные об объектах в РФ экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России), напоминает «Свободная пресса».

