ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ в Херсонской области
Управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников ВСУ, которые передавали сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые ... осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области», — цитирует сообщение ТАСС.
Региональное управление ФСБ и военное следственное управление СК по объединенной группировке войск (сил) получили изобличающую фигурантов информацию в ходе расследования уголовного дела о шпионаже. Обвиняемых заключили под стражу, дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Фигурантам может грозить до 20 лет заключения.
Ранее ФСБ задержала по подозрению в госизмене трех жителей Воронежской области, которые передавали данные об объектах в РФ экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России), напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил об опасности «формулы Зеленского»
- В Зарядье открылась площадка Мосурбанфорума-2023
- Baza: Пресс-службам Следкома запретили указывать национальность преступников
- ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ в Херсонской области
- «Коммерсантъ»: Белоруссия с 1 августа ограничила экспорт мяса птицы
- Жителя Тувы обвинили в убийстве новорожденного сына
- Российский снайпер рассказал об активном применении ВСУ кассетных бомб в ДНР
- Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине
- Марочко: ВСУ перебросили западные средства РЭБ в Харьков
- Песков: Россия не готова верить заявлениям США о содействии экспорту зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru