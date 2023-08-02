ФСБ: в Армавире предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали мужчину, которого подозревают в подготовке теракта у одного из зданий правоохранительных органов в Армавире, сообщает пресс-служба ведомства.

Хинштейн: Силовики задержали подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре

Возбуждено уголовное дело.

«Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире...», - уточнили в ФСБ.

Как отмечается, подозреваемый намеревался использовать самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено в ходе обыска у него дома.

Ранее стало известно, что задержан житель Тамбовской области, собиравшийся уехать воевать за ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеТерактКраснодарский КрайФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры