ФСБ: в Армавире предотвратили теракт
Сотрудники ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали мужчину, которого подозревают в подготовке теракта у одного из зданий правоохранительных органов в Армавире, сообщает пресс-служба ведомства.
Возбуждено уголовное дело.
«Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире...», - уточнили в ФСБ.
Как отмечается, подозреваемый намеревался использовать самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено в ходе обыска у него дома.
Ранее стало известно, что задержан житель Тамбовской области, собиравшийся уехать воевать за ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru