ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи 9 мая

ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, задержан мужчина, планировавший совершить его 9 мая. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

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«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров городе Сочи 9 мая текущего года», — приводит заявление РИА Новости.

Правоохранители изъяли дома у злоумышленника револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие, план-схему планируемой атаки. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Накануне ФСБ задержала мужчину, который по согласованию с украинскими спецслужбами планировал устроить теракты на объектах инфраструктуры в Курске.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактСочиФСБ
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