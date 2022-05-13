ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи 9 мая
ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, задержан мужчина, планировавший совершить его 9 мая. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров городе Сочи 9 мая текущего года», — приводит заявление РИА Новости.
Правоохранители изъяли дома у злоумышленника револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие, план-схему планируемой атаки. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».
Накануне ФСБ задержала мужчину, который по согласованию с украинскими спецслужбами планировал устроить теракты на объектах инфраструктуры в Курске.
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