ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи 9 мая

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров городе Сочи 9 мая текущего года», — приводит заявление РИА Новости.

Правоохранители изъяли дома у злоумышленника револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие, план-схему планируемой атаки. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Накануне ФСБ задержала мужчину, который по согласованию с украинскими спецслужбами планировал устроить теракты на объектах инфраструктуры в Курске.

