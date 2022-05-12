В Курской области задержали готовившего теракт местного жителя

ФСБ задержала жителя Курской области, который по согласованию с украинскими спецслужбами планировал устроить взрывы на объектах инфраструктуры Курска и затем уехать на Украину. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ предотвратила теракт в Калининграде в канун Дня Победы

Ведомство отмечает, что мужчина собирался совершить теракт «на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

При обыске у задержанного обнаружили два взрывных устройства, травматическое оружие и патроны, нацистскую литературу, пишет Ura.ru. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

Накануне ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в РФ украинской экстремистской организации «Правый сектор», планировавшего совершить теракт в канун Дня Победы, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТерактКурская ОбластьФСБ
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