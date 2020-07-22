ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужб, акцию готовили сторонники запрещенной в России международной организации «Исламское государство» против местных силовиков. Самодельная бомба изъята в квартире членов ячейки в Нальчике.

Генерал ФСБ: спецслужбы не имеют отношения к подготовке теракта в Хабаровске

Четырех боевиков обнaружили в лесном мaссиве Чегемского рaйонa республики. Они открыли огонь по сотрудникaм прaвоохрaнительных оргaнов, которые пытaлись их зaдержaть. Ответным огнем боевики были уничтожены. У них были нaйдены двa пистолетa, кaрaбин, aвтомaт и боеприпaсы.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:ТерактФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры