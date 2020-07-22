ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии. По данным спецслужб, акцию готовили сторонники запрещенной в России международной организации «Исламское государство» против местных силовиков. Самодельная бомба изъята в квартире членов ячейки в Нальчике.
Четырех боевиков обнaружили в лесном мaссиве Чегемского рaйонa республики. Они открыли огонь по сотрудникaм прaвоохрaнительных оргaнов, которые пытaлись их зaдержaть. Ответным огнем боевики были уничтожены. У них были нaйдены двa пистолетa, кaрaбин, aвтомaт и боеприпaсы.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке.
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