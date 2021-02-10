Как у Эминема. Лазарев выложил в интернет драку с девушкой
Певец Сергей Лазарев слил в сеть кадры, на которых он скандалит с девушкой в квартире, она выходит из себя и накидывается на артиста с кулаками. Певец хватает ее за руки и пытается усмирить.
После ссоры девушка уходит. Скандал якобы заснят на скрытую камеру, установленную в квартире, где и случилась потасовка.
Репутация певца из-за слитого в интернет ролика пострадать не успела: это видео войдет в новый клип артиста «Снег в Океане».
В 2018 году к такому же ходу прибегнул и рэпер Эминем, тогда вышел клип на совместную с Эдом Шираном песню «River». Ролик рассказывает историю любовного треугольника, в котором рэпер играет роль любовника замужней женщины, чьи отношения с мужем далеки от идеала. Супруги постоянно скандалят и дерутся.
Встречи Эминема и главной героини клипа происходят в номере отеля. Папарацци часто видели, как рэпер ездит в один и тот же отель, что дало повод американской прессе предположить, что у музыканта и правда роман на стороне.
Но позже выяснилось, что Эминем просто ездил на съемки видео для трека «River».
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