«Это жесткач!»: Продюсер Пригожин не оценил троллинг с соболезнованиями

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что его совсем не рассмешили комментарии в его соцсетях на фоне крушения самолета с однофамильцем, основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Накануне вечером после сообщений о крушении самолета соцсети Иосифа Пригожина подверглись массированной атаке «троллей». Они спрашивали, все ли хорошо у продюсера, летал ли он сегодня по Тверской области, и выражали соболезнования его близким и жене, певице Валерии.