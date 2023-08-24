«Это жесткач!»: Продюсер Пригожин не оценил троллинг с соболезнованиями

Иосиф Пригожин сказал в эфире НСН, что сейчас готовится к вылету на самолете, а после «шуток» по мотивам авиакатастрофы с Пригожиным из «Вагнера» ему пришлось срочно объяснять ситуацию родителям.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что его совсем не рассмешили комментарии в его соцсетях на фоне крушения самолета с однофамильцем, основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Накануне вечером после сообщений о крушении самолета соцсети Иосифа Пригожина подверглись массированной атаке «троллей». Они спрашивали, все ли хорошо у продюсера, летал ли он сегодня по Тверской области, и выражали соболезнования его близким и жене, певице Валерии.

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«Это смешно звучит, но я сейчас сижу в самолете. Если в прошлый раз была возможность где-то посмеяться и пошутить, то сейчас это было совсем не смешно, жесткач просто. Я же не контролирую тех, кто это пишет. В этом случае главное было – вовремя предупредить родителей. Это полное отсутствие культуры. У меня очень много перелетов и я не знаю, что сказать», - сказал Пригожин, завершив разговор словами, что его самолет взлетает.

23 августа вечером в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На его борту было десять человек, все они погибли. По данным Росавиации, среди пассажиров значился человек по имени Евгений Пригожин. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «вагнеровцы» подтвердили факт гибели основателя ЧВК. При этом, по данным издания «Фонтанка», тела погибших сильно пострадали, и пока их невозможно опознать.

Ранее Иосиф Пригожин шутил по поводу упоминания в СМИ его однофамильца. В частности, в середине июля продюсер писал в Telegram, что его «пилит» не только жена, но и президент США, которого «заботит его диета». Также в интернете муссировались шутки, будет ли продюсер менять фамилию, и были созданы различные мемы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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